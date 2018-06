A Prefeitura de Lins, em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, inaugurou no dia 25 de junho de 2016, o Ambulatório de Quimioterapia de Lins, denominado Amaral Carvalho “Nivaldo Gregório”. Uma das maiores conquistas da Administração do Prefeito, Edgar de Souza.

Com a chegada do ambulatório, os munícipes que antes precisavam ir até a cidade de Jaú para realizar sessões de quimioterapia, passaram a realizá-la em Lins.

A inauguração do ambulatório ajudou a população de Lins, Cafelândia. Getulina, Guaiçara, Pongaí, Promissão, Sabino e Uru na comodidade, no tratamento e no alívio do sofrimento para os pacientes que necessitam do tratamento.

O Amaral Carvalho “Nivaldo Gregório” tem uma equipe de profissionais composta por terapeutas, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos e odontólogos, preparada para dar ao cidadão todo o apoio necessário. A equipe de assistência social também está disponível, inclusive, para ajudar os familiares dos pacientes.

A Unidade está localizada na Rua Dom Pedro II, 445, com horário de funcionamento das 08h às 17h.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins