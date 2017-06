Os participantes da Oficina de Teatro do Projeto Varanda – Viver com Arte – Escola Aberta que formam “Cia de Dentro da Casa”, representaram o Município de Lins no dia 04 de junho, na 9ª Mostra Estudantil de Artes Cênicas da cidade de Quadra, interior de São Paulo. Os alunos apresentaram o espetáculo “A Hora é Agora…” sob supervisão do diretor da companhia Junior Medrado.

A Cia concorreu na categoria infanto-juvenil, com classificação indicativa de 10 anos. A apresentação contou com um público de 100 pessoas que prestigiaram a narrativa cênica que trouxe ao público os questionamentos e certezas sobre a “morte” em uma comedia dramática.

A 9ª Mostra Estudantil de Artes Cênicas da Cidade de Quadra tem como objetivo promover a troca entre os grupos participantes, apresentando novas maneiras de fazer teatro, mesclando diferentes linguagens e vivências teatrais.

A edição competitiva da Mostra foi realizada entre o dia 26 de Maio e 11 de Junho e contou com a participação de companhias de diversos municípios do estado de São Paulo, tais como Itapevi, Lins, Porangaba, São Paulo, Sarapuí e Sorocaba.

No domingo (11) aconteceu a Cerimônia de Premiação da Mostra, onde a “Cia de Dentro da Casa” recebeu a indicação aos prêmios de Sonoplastia, Ator Revelação (João Pedro dos Santos Cruz), Atriz Coadjuvante (Janayna Alexandra Batista), Ator Coadjuvante (João Pedro dos Santos Cruz), Melhor Direção (Junior Medrado), Melhor Proposta Pedagógica, Melhor Espetáculo, e Segundo Melhor Espetáculo.

A Cia foi premiada em 6 categorias, sendo elas Ator Revelação (João Pedro dos Santos Cruz), Melhor Direção (Junior Medrado), Melhor Dramaturgia, Melhor Proposta Pedagógica, Melhor Trabalho Performático e Segundo Melhor Espetáculo.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação