Na última sexta-feira (05), os alunos do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança” se apresentaram no evento cultural “Brasil: País das Maravilhas”, realizado na EMEF Gessy Beozzo Martins.

Cerca de 25 crianças participaram do evento e, na oportunidade, fizeram parte das coreografias de ballet e danças urbanas.

Mauro Ladeia, assistente de Coordenação do “Bom de Nota, Bom de Dança”, é um dos responsáveis pela coreografia e orientação dos alunos. Segundo ele, foi uma ótima chance para os alunos divulgarem e comprovarem o bom trabalho que está sendo feito. “É uma oportunidade importante porque mostra nosso trabalho para a comunidade local. Foi muito produtivo e válido, nossas crianças ficaram muito felizes por se apresentarem”, declarou.

O festival contou com a presença de alunos e funcionários da escola, responsável pela organização do evento, além de pais dos estudantes do projeto.

O “Bom de Nota, Bom de Dança” é realizado com recursos de incentivo fiscal da Usina Lins, via Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com o objetivo e missão de levar e fomentar a cultura na cidade, em parceria com a educação.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins