No próximo domingo (24), às 09h, os alunos do projeto Bola Bacana 2016 e 2017, realizarão o Festival Bola Bacana Copa do Mundo, com equipes formadas pelos alunos do projeto, onde os mesmos representarão seleções participantes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

O torneio contará com a presença dos alunos da EMEF Gessy Beozzo Martins, EMEF João Alves da Costa, o CAIC, Escola Estadual Professora Décia Lourdes Machado dos Santos e Centro Cultural Urbano – CSU -.

A modalidade escolhida é baseada na metodologia do Futebol 3 tempos, o qual tem como proposta, a divisão de três etapas: roda de debate no início da atividade, o jogo e a roda de discussão ao final.

Na primeira fase são estabelecidas as regras do jogo pelos próprios alunos, a segunda fase é o momento em que a bola rola sem a presença do juiz, sendo o professor o mediador durante toda a partida, na terceira e última etapa, os alunos debatem e mostram suas opiniões sobre os acontecimentos na atividade.

Para a educadora do Projeto Bola Bacana, Camilla Matos, a atividade serve como incentivo à procura de conhecimentos gerais de mundo. “O maior objetivo é dar oportunidades para o desenvolvimento educacional e esportivo, estimulando a pesquisarem sobre a Copa do Mundo de 2018, a geografia dos países participantes e, esportivamente, a prática do esporte”, afirma.

A Educadora também ressalta a importância de torcer pela Seleção Brasileira em um período tão difícil vivido pelo país, “a atividade faz com que nossos jovens voltem a torcer pelo país, aquele espírito patriota, que vem sendo cada vez mais difícil possuí-lo diante do momento complicado que estamos vivenciando, por isso, é a grande oportunidade de resgatar o amor pelo Brasil”, destaca.

O Projeto

O “Bola Bacana” é iniciativa da Associação de Arte, Cultura e Esporte (AACE) patrocinada por meio da renúncia fiscal do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da Usina Lins, prevista pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude). O projeto também conta com o apoio da Prefeitura de Lins.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins