As crianças atendidas pelo projeto conquistaram dois prêmios, em Lins

A noite do último domingo (4) foi memorável para alunos, professores e toda a equipe do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança – Lins”. As crianças atendidas pela iniciativa participaram do Concurso Linense de Quadrilhas Estilizadas e encantaram o público presente com duas coreografias, que uniram elementos juninos e os movimentos de balé e danças urbanas ensaiados durante as aulas. O evento, que já é uma tradição na cidade e faz parte das festividades de comemoração ao padroeiro de Lins, Santo Antônio, foi realizado na praça Coronel Joaquim Pizza e atraiu muitos moradores.

A ideia da participação foi do assistente de coordenação do projeto, Mauro Ladeia Filho, e executada pelos professores e monitores Lucas Ariel, Aline Daiane, Silvia Helena e Mayara Rocha, que usaram toda a criatividade para as lindas e emocionantes apresentações.

As duas coreografias foram premiadas e muito elogiadas. A quadrilha da turma de danças urbanas conquistou o primeiro lugar, enquanto a quadrilha da turma de balé ficou com a terceira colocação. Os alunos receberam troféus e uma premiação em dinheiro. “A quantia será usada para a realização de alguma atividade voltada para eles”, contou Mauro.

“O evento foi muito importante para apresentar e mostrar ainda mais o projeto para o público linense. Já para as crianças, poder participar deste tipo de atividade e ainda ser premiado, serve como motivação. Foi muito gratificante ver o sorriso e a alegria estampada no rosto de cada uma delas enquanto executavam os movimentos e depois, com o resultado. Também foi bonito de se ver a alegria dos pais presentes, assistindo orgulhosos seus filhos”, disse o assistente de coordenação do projeto.

Para a assistente social do projeto, Lívia Mariussi, a participação das crianças já era um motivo a ser comemorado. “Ficamos imensamente felizes por participarmos desse concurso, que além de ser uma forma de fomentarmos a cultura para as nossas crianças, também apresenta o projeto para toda cidade de Lins”, avaliou ela.

Lívia enfatizou, ainda, a importância do trabalho realizado por toda a equipe. “Depois da vitória, fiquei extremamente emocionada, porque sei que foi fruto de muito esforço e dedicação por parte dos professores e alunos. Então, gostaria de agradecer e enaltecer o trabalho que a equipe tem desenvolvido com essas crianças, pois se não fossem eles nada disso estaria acontecendo”, finalizou.

Na sexta-feira (9), os alunos se reapresentam, desta vez na Feira de Ciências da EMEF Profª. Gessy Martins Beozzo. Atendendo ao convite da diretoria da escola, as crianças beneficiadas pela iniciativa vão refazer os passos executados durante a cerimônia do lançamento oficial, que foi realizada no fim do mês de abril deste ano. A plateia será formada por pais, convidados e autoridades locais. A comunidade também está convidada para prestigiar.

Sobre o projeto

O “Bom de Nota, Bom de Dança” oferece aulas de balé e danças urbanas de forma gratuita para meninos e meninas de 7 a 12 anos, matriculados na rede municipal de ensino de Lins.

“A ideia do projeto é dar a esses alunos uma nova perspectiva de mundo, através do acesso à cultura. Essa é a nossa missão, colocar a dança como ferramenta transformadora e estimular as crianças a serem melhores a cada dia”, explicou Eduardo Zanello, fundador da Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC).

Mauro Ladeia, assistente de coordenação, fala um pouco dos benefícios que o balé e as danças urbanas têm proporcionado aos alunos. “Percebi uma melhora significativa na disciplina, no aprendizado e na sociabilização das crianças atendidas”, avalia ele.

As aulas do programa acontecem na EMEF Profª. Gessy Martins Beozzo e também na EMEF João Alves da Costa.

As atividades do “Bom de Nota, Bom de Dança” em Lins acontecem com recursos de incentivo fiscal da Usina Lins. O projeto é viabilizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, com a missão de fomentar a cultura e a educação.