Alfredo de Sampaio Filho, centroavante mais conhecido por “Alfredinho”, que vestiu a camisa do Clube Atlético Linense por três temporadas (1952-1954), faleceu na madrugada desta terça-feira (04/04), na cidade de Ribeirão Preto onde residia, com a idade de 90 anos.

Alfredinho nasceu no mesmo ano de fundação do Clube Atlético Linense, 1927, na cidade de Cascavel (CE), tendo começado a sua carreira como futebolista no Ceara Sporting Club, Fortaleza (CE). O atacante passou por clubes como Palmeiras, Santos, Sampaio Corrêa (MA), XV de Novembro (SP), XV de Piracicaba (SP) e Comercial de Ribeirão Preto (SP), onde encerrou a sua carreira esportiva.

Alfredinho foi um dos heróis do primeiro grande titulo do Clube Atlético Linense em 1952, ao conquistar o acesso pela primeira vez à elite do futebol paulista.

Como treinador teve uma carreira brilhante, realizando sempre boas campanhas pelos times que comandou, sobretudo pelos times do interior do estado de São Paulo, com destaque para as passagens por Botafogo e Comercial de Ribeirão Preto e Marilia, os quais salvou os times do descenso, valendo ao treinador o apelido de “bruxo”.

A Diretoria do Clube Atlético Linense apresenta os mais sentidos pêsames à família de Alfredinho.

O velório está agendado para ter o seu inicio a partir das 13h, no cemitério Parque dos Girassóis, local onde será sepultado, cidade de Ribeirão Preto.