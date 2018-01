Agora é oficial: o gerente de futebol Fausto anuncia a contratação do atacante Ytalo (30 anos) para reforçar o elenco do Clube Atlético Linense no Campeonato Paulista da Série A-1 de 2018. Jogador experiente, com uma longa carreira como atleta profissional, Ytalo José Oliveira dos Santos é natural de Maceió (AL).

Ytalo iniciou a sua carreira nas categorias de base do Corinthians (SP) em 2005 e nesse mesmo ano viaja para o Marítimo (POR), clube tradicional da primeira divisão do futebol português e no qual permaneceu até 2010, ano que retorna ao Brasil para jogar pelo Internacional (RS).

Em 2012, Ytalo vestiu a camisa do Mogi Mirim e volta novamente a Portugal para jogar novamente no Marítimo.

Em 2013, representou as cores do Corinthians (AL). Em 2014 jogou pelo Paulista de Jundiaí e Guaratinguetá dois times do interior de São Paulo. Osasco Audax (SP) e Clube Atlético Paranaense (PR) são as cores que o atleta representou no ano de 2015.

Em 2016 volta ao Audax onde realiza boa participação no Paulistão desse ano, o que lhe permite vestir as cores do São Paulo Futebol Clube. Em 2017, retorna ao Osasco Audax e daí segue para o Clube de Regatas do Brasil (AL).

No ano de 2017, Ytalo viaja para a Macedónia, país da região do mar Báltico e veste a camisa do F.K. Vardar, time macedônio que disputa a primeira divisão do país. O F.C. Vardar conseguiu um feito histórico em 2017 e se classificou para a fase de grupos da Liga Europa pela primeira vez em sua história.

