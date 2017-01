Dia: 09/01 a 10/02 – Copa Verão de Futsal

Horário: De acordo com a tabela de jogos

Local: Ginásio João Santos Meira – Rua Dr. Oswaldo de Meneses, S/N

Dia: 09 a 27/01– Colônia de Férias

Horário: Atividades com início às 7h30.

Local: CSU – Centro Social Urbano – Rua Dr. Aureliano Resende de Andrade, 55

Dia: 17/01 – Inauguração da Gaiola de Leitura no Santa Terezinha

Horário: 9h30

Local: Rua Antonio Seabra, 805 – Santa Terezinha

Dia: 18/01 – Inauguração da Gaiola de Leitura no Primavera

Horário: 9h30

Local: Rua Gimes Sanches Piudes, 55 – Jardim Primavera

Dia: 19/01 – Inauguração da Gaiola de Leitura no Lins V

Horário: 9h30

Local: Rua Antonio Saragossa, 30 – Lins V

Dia: 24/01 – Passagem de Comando do 37º BIL

Horário: 19h

Local: 37º BIL – Rua Major Matos Guedes, 675

Dia: 30/01 – Caravana Globo Esporte

Horário: 12h45

Local: Praça Coronel Piza – Rua XV de Novembro

Fevereiro 2017

Dia: 05/02 – Início do Campeonato Paulista – Santos x Linense

Horário: A definir

Local: Vila Belmiro – Santo