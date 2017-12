A agência de atendimento da Sabesp em Lins funcionará em novo endereço a partir da próxima segunda-feira (04). Localizada na Rua Oswaldo Cruz, 88, a empresa passará a atender na Rua Pedro de Toledo, 1117, próximo ao Corpo de Bombeiros e da conhecida “caixa d’água da Sabesp”. O horário de atendimento também mudou: será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A mudança tem como objetivo otimizar os trabalhos técnicos e administrativos para melhor prestação de serviços à população.

Além do atendimento presencial e pelo telefone da agência local (14) 3533-5611, a população pode entrar em contato com a Central de Atendimento Telefônico Gratuita pelo número 0800 055 0195, que funciona 24 horas. Nela, o consumidor pode solicitar atendimento para serviços comerciais como ligações de água e esgoto, consertos, emitir segunda via de conta, solicitar parcelamento, entre outros serviços.

A companhia conta também com atendimento via internet. Para acessar a agência virtual basta visitar o site www.sabesp.com.br . Pelo atendimento online é possível conversar com atendentes e tirar dúvidas sobre os serviços, além de solicitar segunda via de conta, conserto de vazamentos, consultar histórico de seu consumo e informações para efetuar pagamentos. Esse canal funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 21h e sábados das 8h às 13h.

Para tornar seus serviços ainda mais acessíveis, a Sabesp lançou este ano o aplicativo Sabesp Mobile. Disponível para clientes que utilizamsmartphones e tablets com sistema operacional Android ou iOS, a ferramenta oferece acesso a segunda via da conta, histórico das 12 últimas contas de consumo, avisos sobre vencimento de débitos e alta de consumo e orientação sobre débito automático. É possível ainda comunicar de vazamentos de água e esgoto.

