Durante os dias 23 a 27 de julho, a Prefeitura de Lins, através do Centro de Educação Ambiental, realizou em parceria com Câmara de Lins, o 1º Curso de Férias – BioFera com a participação de adolescentes do Parlamento Jovem de Lins.

A Programação contou com atividades no Horto Florestal, com ensinamentos sobre a biodiversidade e meio ambiente.

Os adolescentes tiveram a oportunidade de visitar a área de soltura de aves, na Estância Natureza, localizada em nosso município e também no Zoológico da cidade de Bauru/SP.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins