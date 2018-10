Ao sair da prisão, Horácio foi para casa e procurou a filha para que ela retirasse uma denúncia de estupro contra ele, feita depois dele ser preso. Como a adolescente se recusou, Horácio agrediu a mulher e matou a filha. Ele está foragido desde então, mas tem sido visto por moradores na zona rural da cidade.

O G1 obteve com exclusividade nesta quarta-feira (17) conversas de Whatsapp em que a adolescente conta a amigos que viu quando o pai estuprou a tia, em 2010. A conversa aconteceu logo após a prisão dele, em 8 de junho. No mesmo áudio Letícia fala que sentiu alívio com a prisão do pai.

“E tipo, a minha mãe me ligou de madrugada contando [sobre a prisão], falando, e eu fiquei, tipo ‘mano, eu não acredito!’. Tipo, na hora foi meio que um choque, mas, ao mesmo tempo, um alívio.”

Em seguida, ela fica desesperada ao falar que a mãe contratou um advogado para tirar o pai da prisão, mas mostra esperança ao acreditar que Horácio ficaria alguns anos preso.

“Mas, enfim, mano, mano, mano, minha mãe vai ter que gastar R$ 11 mil pra tirar ele de lá. Eu não quero que ele saia, eu não quero. Por mim, ele que fique lá. Mas sei lá, não sei, não sei. Por que, tipo, não sei se ele vai sair, porque vai ser um processo bem demorado, é capaz dele ficar alguns anos lá e, sei lá, eu sinceramente não quero morar mais em casa se ele voltar.”