Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por uma descarga elétrica no município Prainha, no oeste do Pará, enquanto usava o celular. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu na noite de sexta-feira (23) na comunidade Boa Esperança, na zona rural conhecida como Boa Vista do Cuçari.

A vítima foi identificada como Manoel Andson Borges de Souza. Ainda segundo a PM, o jovem conectou o aparelho na tomada para carregar a bateria e ficou usando o mesmo, inclusive com o fone de ouvido. No momento, uma forte chuva caía sobre o município.