O advogado de Marcelo não foi localizado. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu no Bairro Jardim Tropical. A mãe da adolescente procurou a polícia depois que recebeu uma ligação da filha.A adolescente disse à mãe que estava indo para o Hospital Regional, depois que supostamente tinha sofrido um acidente doméstico. A menina contou que caiu no chão da casa, onde mora com Marcelo, e que bateu o rosto na quina de uma cômoda.

A adolescente pediu para que a mãe cuidasse da filha recém-nascida enquanto ela ia para o atendimento médico. A mãe da adolescente foi até o Hospital Regional onde encontrou a filha e o genro.

Ainda conforme relato da mãe, assim que olhou para o corte no rosto da filha, percebeu que não se tratava de um acidente doméstico. O corte no rosto da adolescente era da boca até a orelha.

Um enfermeiro chamou a mãe da adolescente e afirmou que a jovem mentiria sobre o que aconteceu. A mãe da adolescente perguntou a Marcelo o que havia acontecido entre eles. O suspeito explicou para a sogra que eles discutiram, mas negou que tivesse agredido a companheira.

Depois que Marcelo saiu do hospital, a mãe da adolescente conversou novamente com a filha. A adolescente confessou que teve um desentendimento com o marido, provocado por ciúmes, e que foi agredida por ele.

De acordo com a vítima, ela foi agredida na perna e no pescoço. Ela disse que tentou pegar uma chave para ir embora de casa, quando foi cercada pelo marido. A adolescente, para se defender, pegou uma faca, que foi tomada por Marcelo.