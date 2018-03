Segundo a Polícia Militar de Itápolis (SP), jovem, de 17 anos, queria intimidá-la após o término do relacionamento. Pais foram multados em R$ 6 mil por maus-tratos a animais.

Um jovem de 17 anos foi detido pela polícia após degolar um cachorro e jogar a cabeça do animal no quintal da casa da ex-namorada no distrito de Tapinas, em Itápolis (SP).