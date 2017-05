Por volta das 14h11min desta terça (9) policiais militares de Cafelândia foram acionados para comparecer à Avenida Piza Sobrinho, S/N – Pena – Cafelândia-SP onde um menor de idade estava portando uma faca no interior da sala de aula e teria ameaçado a professora S.R.A.

Os policiais acionaram o Conselho Tutelar e apresentaram a ocorrência na Delegacia para os registros necessários conforme BOPM – 8622/17.

Mais uma vez verificamos um menor de idade com o ânimo de andar armado e, quem sabe, causar mal às pessoas que não cedam às suas vontades.

As famílias desestruturadas repassam às escolas os problemas gerados dentro do lar que é onde se tem as primeiras bases solidas de educação e de correção de conduta social.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I