Na época, a jovem, que tinha 21 anos, foi encontrada morta com um tiro na boca dentro do apartamento do namorado, no Centro de Linhares. No apartamento do estudante, que fica na Rua João Calmon, foi encontrado um revólver calibre 38, cinco munições e uma cápsula deflagrada.

A amiga da família Juliana Ferreira acompanhou o julgamento e contou que o primeiro a falar foi o perito. Em seguida, foi a vez do réu, que se defendeu dizendo que a morte da ex-namorada foi um acidente.