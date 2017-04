Nessa quinta-feira (20), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Educação e Coordenadoria de Cultura, irá realizar o tradicional Desfile Cívico e Festivo em comemoração aos 97 anos de Lins, na Rua Olavo Bilac, próximo à Praça Coronel Piza, às 19h30. Neste ano o tema do evento será: “Lins das riquezas que tens imensas”, dando destaque as estrofes do hino da cidade.



Como já é de tradição o desfile contará com a participação de diversas entidades e instituições do município, como escolas, oficinas, faculdades e também contará com a participação especial da Policia Militar e do 37º BIL, que farão a abertura e o encerramento, respectivamente.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.