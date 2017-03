Prefeitura, SABESP e parceiros se reúnem para solenidade de encerramento. Na manhã dessa sexta-feira (24), foi realizada na Câmara Municipal, a solenidade que marcou o encerramento das programações dedicadas ao Dia Mundial da Água em Lins. Representando o prefeito Edgar de Souza, o vice Carlinhos Daher, esteve presente, ao lado do presidente da Câmara dos vereadores, Rogério Barros, do secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rene Tobler e também do superintendente da SABESP, Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua), que representou todos os parceiros.

Na oportunidade Carlinhos fez o uso da palavra e agradeceu em nome do prefeito por mais uma edição de sucesso dessa comemoração tão importante para o munícipio. “A união dos poderes e da população é imprescindível para que possamos melhorar a sociedade e o ambiente onde vivemos. Que não só nessas ações, mas todos os dias, tenhamos consciência da importância da água em nossas vidas”, destacou.

A solenidade contou ainda com uma apresentação musical e de ginástica artística da Escola Dom Henrique Mourão e também com a presença da Creche Mãe Comerciária. Para finalizar o evento uma árvore da espécie jacarandá foi plantada em frente à Câmara. O vice-prefeito Carlinhos Daher, o presidente da Câmara Rogério Barros, o secretário Rene Tobler e o superintendente Da Lua, convidaram o aluno da Creche Mãe Comerciária, Henrique Mathias Siqueira, para representar o futuro, o diretor de futebol do Clube Atlético Linense, Fausto Momente para representar a população linense e o Sr. Didu Motta Carvalho, para representar a experiência de vida, durante o plantio.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.