No dia 2 de abril, na rodovia Marechal Rondon, próximo a cidade de Penápolis, um veículo com placa de Lins, colidiu-se atrás de um caminhão, onde um jovem de 16 anos, morador de Lins, perdeu a vida.

Segundo informações do motorista do caminhao, Edi José, que transitava com seu caminhão pela rodovia SP-300 sentido Penápolis, quando ouviu um barulho e acreditou que fosse o pneu que teria estourado, olhou no retrovisor, viu um veiculo indo para o canteiro central, momento em que parou no acostamento para ver o que havia ocorrido, e ai percebeu que aquele veiculo no acostamento havia colidido na traseira de seu caminhão.

O veículo que colidiu na traseira do caminhão, um Toyota/Corolla placa de Lins, era conduzido por Carlos Satoro Kobayashi que teve ferimentos graves e seu filho Caio Vinicius Andreoti Kobayashi, infelizmente foi constatado óbito pelo médico do resgate de suporte avançado USA 01 da rodovia Rondon.