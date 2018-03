Segundo a Guarda Municipal de Embu-Guaçu, o morto é passageiro do ônibus e estava sentado atrás do motorista, que ficou gravemente ferido e foi levado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. Os outros 21 feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Embu-Guaçu.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a batida ocorreu no km 44 da rodovia, perto do Terminal Municipal de Embu. A via está interditada.