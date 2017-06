A Viação Águia Branca informou que dentro do ônibus estavam 31 passageiros e o motorista. Uma equipe da empresa está no local do acidente prestando assistência aos passageiros.

Ainda não há a confirmação do total de mortos e feridos que estavam no coletivo coletivo.

Trânsito

A Eco 101, concessionária que administra a via, disse que a pista segue completamente interditada no km 343. Por volta das 10h, havia congestionamento de 5 km no sentido Norte. Já no sentido Sul, o trânsito estava sendo desviado no km 335, próximo ao trevo de Guarapari.

Locais para doação de sangue

Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Telefone: 3636-7900/7920/7921

Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sexta das 07 às 19h, e sábado, das 7h às 19h.

Unidade de Coleta à Distância da Serra

Telefone: 3218-9429/ 3218-9242.

Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 16h.

Hemocentro de Linhares

Telefone: (27) 3264-6000/ 3264-6019

Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Hemocentro Regional de Colatina

Telefone: (27) 3717-2801

Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Hemocentro Regional de São Mateus

Telefone: (27) 3767-7957

Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos de idade. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis. O doador deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro com informações básicas e responder a um questionário. Em seguida, ele passa por uma triagem para examinar sinais vitais como pressão, pulso e temperatura.

Fonte e Foto: G1