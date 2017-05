Acidente foi entre Marília e Júlio Mesquita. Passageiros dos dois veículos morreram na hora. Um dos motoristas ficou gravemente ferido.

Um grave acidente nesta noite (18), na rodovia SP-333 causou a morte de duas pessoas. Envolveu uma caminhonete S-10, placas de Pompeia, e um Fiesta, placas de Cafelândia. Morreram no local dois passageiros dos veículos, enquanto que o condutor do carro foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital das Clínicas.

De acordo com internautas, o Fiesta trafegava no sentido Marília – Júlio Mesquita e, na serra existente entre as duas cidades, acabou colidindo com a lateral da caminhonete que trafegava no sentido contrário. A Polícia Rodoviária ainda está apurando qual dos veículos teria invadido a pista contrária.

Com o violento impacto, um homem (passageiro da caminhonete) e a esposa do condutor do Fiesta morreram no local, presos nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para retirar os ocupantes dos veículos das ferragens.

O motorista do carro, Donizete Batista de Souza, de 56 anos, sofreu gravíssimos ferimentos e foi socorrido pela UTI Móvel (USA) ao setor de emergência do Hospital das Clínicas. A família seria de Cafelândia. O motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste