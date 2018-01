Batida aconteceu em uma rotatória que dá acesso à rodovia Transbrasiliana (BR-153), entre Guaiçara e Lins.

Um casal e uma criança de 9 anos ficaram feridos após se envolverem em um acidente em uma rotatória que dá acesso à rodovia Transbrasiliana (BR-153), na noite de sábado (27), entre Guaiçara (SP) e Lins (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas seguiam pela via, quando colidiram na lateral de um ônibus que levava funcionários de uma empresa.

Devido ao impacto da batida, os três ocupantes do carro ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Lins. Já os passageiros do ônibus não ficaram feridos.

O caso foi registrado na delegacia e as causas serão investigadas pela polícia.

Fonte e foto: Folha da Noroeste