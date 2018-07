No inicio da tarde desta segunda-feira, a PM informou que os corpos dos três militares serão velados a partir das 14h30, no Centro Social, ao lado da Paróquia Militar Santa Efigênia, na vila militar do 7ª Batalhão de Polícia Militar em Bom Despacho.

Os corpos do sargneto Paulo Ricardo e do cabo Júnio dos Santos serão sepultados às 19h. Já o corpo do sargento Aguinaldo Marcos de Oliveira será sepultado às 22h. Os três sepultamentos serão feitos no Cemitério Parque da Esperança, conforme a PM.