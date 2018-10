Em reportagem ao vivo, constatou-se através de testemunhas, no momento do acidente, que um veículo ultrapassou o sinal vermelho ao subir a Avenida Duque de Caxias e colidiu com uma motocicleta trafegando pela Av. Arquiteto Luiz Saia, sentido velório. O motorista do veículo fugiu. As vítimas do acidente sofreram lesões leves.

Acidente na Av. Duque de Caxias Em reportagem ao vivo, constatou-se através de testemunhas, no momento do acidente, que um veículo ultrapassou o sinal vermelho ao subir a Avenida Duque de Caxias e colidiu com uma motocicleta trafegando pela Av. Arquiteto Luiz Saia, sentido velório. O motorista do veículo fugiu. As vítimas do acidente sofreram lesões leves. Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Sábado, 27 de outubro de 2018