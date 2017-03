Neste sábado ( 11), houve a formatura dos alunos do curso de Liderança Oratória e Valorização Humana na ABCEL. A XXVIII turma de formandos leva o nome de “Agmon Carlos Rosa” (poeta nascido em Lins).

Participaram da solenidade, a Presidente da Academia Linense de Letras, professora, Silvani Daruiz, o Patrono da Turma , o Presidente do Instituto Cultural Universitário “ A Tocha” , O Engº , Sr Anacleto Seitetsu Hanashiro, que é professor do curso de Liderança, Oratória e Valorização Humana do Instituto Cultural Universitário, a escritora Rosa Maria Custódio, o professor Dr. Toshio Arimori, o Presidente da Câmara de Lins, Rogério Barros, o presidente da ABCEL- Associação Beneficente de Lins e vereador Akio Matsuura, a professora Magaly Gaudêncio Lemes Gilioli, e o coordenador do curso, Paulo Yoshinori Hashimoto.

O curso de Liderança Oratória e Valorização Humana, sempre foi ministrado em São Paulo, capital, este ano foi realizado em Lins através da Academia Linense de Letras no anfiteatro da Sabesp, em cinco finais de semana, ao todo formaram-se 50 pessoas.