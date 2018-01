Uma academia ao ar livre na Rua Benedito Lázaro Augusto, perto da pista de atletismo, foi flagrada pela equipe do Programa Tapa na Cara, da OLATV e TV Ocultural, em situação de extremo abandono, com mato alto em seu entorno, oferecendo risco principalmente à crianças frequentadoras do ambiente que podem ter contato com animais peçonhentos no matagal.

A academia, além de mostrar a falta de cuidados em sua guia, não oferece quaisquer aparatos de proteção em seus arredores, de maneira a dificultar a entrada de crianças mato adentro ou mesmo repelir o crescimento do mesmo através de uma arquitetura adequada, visando períodos de chuvas em que aumentam tais riscos.