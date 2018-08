A Prefeitura de Lins, por meio da Coordenadoria de Cultura e Projeto Varanda – Viver com Arte -, informa que as inscrições para a Oficina de Palhaço para universitários estão abertas e as vagas são limitadas.

O curso é realizado aos sábados, das 08h às 12h e, terá a duração de 06 meses.

Será oferecida ao aluno, a oportunidade de aprender técnicas circenses como malabares, acrobacia, portagem, palhaço, entre outras modalidades.

O Projeto Varanda – Viver com Arte -, está localizado no Edifício Paulo Magalhães, na Rua Regente Feijó, 52. Para mais informações, ligue no telefone: (14) 3522-1598.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins