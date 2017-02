A quatro dias da estreia no Campeonato Paulista da Série A-1 de 2017, que acontecerá na próxima sexta-feira (03) às 21h00, na Vila Belmiro, Santos, onde o Clube Atlético Linense irá enfrentar o Santos F.C., o experiente lateral Carleto, que começou a sua carreira de jogador no time da baixada santista, elogia a pré-temporada e acredita que o Linense realizará um bom Paulistão:

“Todo jogador hoje sabe da importância de realizar uma boa pré-temporada. No caso específico do Linense e do Paulistão, que é um campeonato curto com uma duração de três meses, tem sido realizado um trabalho muito bem pensado e com uma qualidade espetacular. Acredito que eu e meus companheiros estamos muito bem fisicamente e preparados para um campeonato que exigirá muito do físico. O trabalho realizado pelos preparadores Murilo e Xande tem sido muito bom e só tenho a parabenizar a ambos pelo excelente trabalho desenvolvido”, comentou Carleto.

Sobre o pontapé inicial que acontecerá na próxima sexta-feira, na cidade de Santos, contra o atual campeão paulista, Carleto sabe que será uma partida muito difícil, mas também acredita que o Linense poderá fazer surpresa na baixada santista:

“Jogar hoje contra o Santos todos sabem que não será uma partida fácil. É um clube que mantém o mesmo treinador à duas temporadas, um elenco com jogadores de excelente qualidade e será com certeza uma grande dificuldade jogar na Vila Belmiro, perante a sua torcida. Mas pessoalmente estou muito esperançoso e acredito também muito na qualidade e no empenho dos meus companheiros do time em conseguir um bom resultado frente a esse grande obstáculo que vamos encontrar logo na primeira rodada do Paulistão” fechou o lateral Carleto.

O Linense está no Grupo B, juntamente com o São Paulo FC, RB Brasil e Ferroviária.



Fonte: Clube Atlético Linense