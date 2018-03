O Clube Atlético Linense foi desclassificado do Campeonato Paulista neste Domingo (11) e também rebaixado para a Série A2 do Paulistão, deixando torcedores linenses e outros entusiastas em clima tenso na cidade já no final da última semana, havendo ocorrências de pichações e manifestações.

No entanto, o letreiro da principal entrada de Lins, mais uma vez, parece que se atrasou. Após desejar “Feliz Natal”, passado o Carnaval, e os responsáveis alegarem ser problemas de horario de verão em conflito com o servidor, o mesmo problema se repete, agora em clima de festa. Como sugestão da população que envia denúncias e fatos à redação da OLATV, fica indicada a ideia de anunciarem serviços públicos, eventos filantrópicos e dicas de turismo que não requeiram constante atualização do mesmo. [POST ATUALIZADO AS 14H30] – Eficiência: No dia seguinte à esta postagem, o letreiro foi complementado com “Brasileiro Série D” Fonte e foto: Ocultural