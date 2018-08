Procuradores federais alegam que o líder do Nxivm, Keith Raniere, de 57 anos, coordenava um sistema de servidão – os membros eram obrigados a seguir o que o líder dizia. Segundo membros, as mulheres tinham que ter relações sexuais com Raniere e seus corpos eram marcados com laser: na pele, eram escritas as iniciais do nome do líder.