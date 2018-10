Santa casa de Lins realiza a 2 Captação de Órgãos em menos de 3 meses. Foi neste domingo dia 21 que aconteceu a 2 captação de órgãos neste ano, este ato de nobreza aconteceu graças à generosidade e esclarecimento de uma família que mesmo perante todo sofrimento realizou o desejo da jovem Milena Stefani de ser doadora de órgãos.

A jovem sofreu um grave acidente automobilístico no dia 12 de outubro e estava internada na UTI da santa casa, nesta última sexta-feira teve uma piora no quadro clínico e no sábado foi constatado diagnóstico de morte encefálica. Foi aberto protocolo de morte encefálica no sábado as 8 horas pela equipe da comissão interna de captação de órgãos da santa casa de Lins e as 16:55 o protocolo foi encerrado pela equipe de Marília.

Após a constatação do diagnóstico, foi realizada a abordagem familiar, onde a mãe mesmo com coração em migalhas pelo sofrimento não teve dúvidas e disse SIM, a este ato de amor ao próximo. Foi captado fígado ( equipe de Botucatu) rim( equipe de Marília) córnea ( equipe de Lins).

Enquanto tudo acontecia no centro cirúrgico da santa casa o receptor do fígado segundo informações passada pela equipe de Botucatu era um homem de 51 anos que já está internados e sendo preparado para o transplante no hospital da Unesp em Botucatu. É importante lembrar a todos a necessidade de informar sua família sobre sua vontade de ser doador, pois quando há este esclarecimento a família mesmo abatida pela perda tem a esperança q algo do seu ente querido está vivo em alguém. A equipe da Santa Casa de Lins agradece a família da jovem Milena Stefani por colaborar que outras vidas sejam salvas.