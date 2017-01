Nessa segunda-feira (23), os times do Grupo B entraram em quadra pela 9ª rodada da Copa Verão de Futsal. A primeira partida foi entre Pegada Cafelândia e Bom Viver Futsal, que não saíram do 0 a 0. Já a segunda partida embalou os torcedores que compareceram no Ginásio João Santos Meira, onde Sabal venceu por 7 a 2 a equipe de Bacuriti. Na última partida, Guaiçara venceu por 3 a 2 o EF3 Esporte ABCEL.

A próxima rodada acontece nessa quarta-feira (25), a partir das 19h30, também no Ginásio João Santos Meira.

Confira a tabela completa dos jogos:

DATA 25/01/2017- quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 19:30 GRUPO A CAMPIN FC X RESENHA FUTBEER 20:00 GRUPO A MDV PQ CLUBE X IG.QUADRANGULAR 20:30 GRUPO A SAIDERA’S FC CAFELANDIA X MIALANGA FUTSAL

DATA 26/01/2017 – quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 19:30 GRUPO B GUAIÇARA X BOM VIVER FUTSAL 20:00 GRUPO B A.A. BACURITI X PEGADA CAFELANDIA 20:30 GRUPO B CHAPELINS FUTSAL X SABAL

DATA 27/01/2017 – sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 19:30 GRUPO A C.M. FUTSAL X IG.QUADRANGULAR 20:00 GRUPO A CAMPIN FC X MIALANGA FUTSAL 20:30 GRUPO A MDV PQ CLUBE X SAIDERA’S CAFELANDIA

DATA 30/01/2017 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 19:30 GRUPO B EF3 ESPORTE /ABCEL X BOM VIVER FUTSAL 20:00 GRUPO B CHAPELINS FUTSAL X PEGADA CAFELANDIA 20:30 GRUPO B GUAIÇARA X A.A. BACURITI





DATA 01/02/2017 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 19:30 GRUPO A RESENHA FUTBEER X MIALANGA FUTSAL 20:00 GRUPO A C.M. FUTSAL X SAIDERA’S FC CAFELANDIA 20:30 GRUPO A CAMPIN FC X MDV PQ CLUBE

QUARTAS DE FINAL

DATA 03/02/2017 – sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 1 20:00 1º GRUPO A X 4º GRUPO B 20:30 2º GRUPO A X 3º GRUPO B JOGO 2

DATA 06/02/2017 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 3 20:00 1º GRUPO B X 4º GRUPO A 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO A JOGO 4

SEMI-FINAL

DATA 08/02/2017 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 5 20:00 VENCEDOR JG 01 X VENCEDOR JG 04 20:30 VENCEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 03 JOGO 6

FINAL