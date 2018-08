Terá início nesta quarta-feira (08), a 42ª edição da Expolins. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Lins com o apoio da Prefeitura Municipal.

O evento terá portões abertos todos os dias e contará com artistas renomados no sertanejo, bem como: Fernando e Sorocaba, Matheus e Kauan, Thaeme e Thiago, Michel Teló e Marília Mendonça.

Além de shows artísticos, praça de alimentação inteiramente coberta, parque diversões, rodeio em touros com peões renomados, leilão de gado, torneio leiteiro, exposição de cavalos Mangalarga e Marchador, stands de grandes empresas, a 42ª Expolins contará também com a 3ª edição da Expodog e a 1ª Queima do Alho.

Este ano a Expolins conta com a Entrada Solidária, na qual a Comissão Organizadora convida toda a população a realizar a doação de 01 kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Solidariedade, porém, vale lembrar que a entrega do alimento não é obrigatória.

Abertura dos portões

18h – segunda a sábado

08h – domingo

Para mais informações ligue: (14) 3533-4254 | (14) 98192-6860 ou acesse a página do facebook: www.facebook.com/expolins2018/

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins