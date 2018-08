Tem início nesta quarta-feira (08), a 42ª edição da Expolins, evento realizado pelo Sindicato Rural de Lins com o apoio da Prefeitura Municipal.

O evento terá o portão aberto todos os dias e contará com artistas renomados. Nesta quarta-feira, a dupla linense, Lucas Bodão e Diego, realizará a abertura do show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.

A festa contará também com praça de alimentação inteiramente coberta, parque de diversões, rodeio em touros, leilão de gado torneio leiteiro, exposição de cavalos Mangalarga e Marchador, stands de grandes empresas, a 42ª Expolins contará também com a 3ª edição da Expodog e a 1ª Queima do Alho.

Vale lembrar também, que este ano, a 42ª Expolins conta com a Entrada Solidária, na qual a Comissão Organizadora convida toda a população a realizar a doação de 01 kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Solidariedade.

A abertura dos portões será às 18h e o show será a partir das 23h, posteriormente, o evento contará com balada no camarote, com vendas limitadas e apenas no dia do evento. Esta quarta, a balada ficará por conta dos cantores: Jessyka Teixeira, Guilherme Henrique e Fernanda Primo.

Estacionamento de veículos

Carro R$ 30,00 | Moto R$ 15,00

Transporte Coletivo

Quarta – feira (08) – 01 ônibus com saída do Terminal Rodoviário Urbano, diretamente para o Recinto de Exposições: 20h, 21h, 22h e 23h | 02 ônibus com retorno do local do evento, diretamente aos bairros, às 24h à 01h.

Para mais informações ligue: (14) 3533-4254 | (14) 98192-6860 ou acesse a página do facebook: www.facebook.com/expolins2018/

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins