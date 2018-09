Durante os dias 17 e 23 deste mês, foi realizada a 3ª Mostra de Teatro de Lins, organizada pela Prefeitura de Lins, por meio da Coordenadoria de Cultura e Projeto Varanda – Viver com Arte -.

O evento foi aberto com o “Maravilhoso Desfile de Chapéus”, da Oficina de Figurinos e Adereços e posteriormente foi realizada uma palestra com o tema Ensino de Arte ou Arte no Ensino, com o professor e diretor teatral, João Mendes.

No encerramento, foi realizado o “Café com Shakespeare” na Câmara de Lins, onde um grupo teatral promoveu uma palestra ministrada por Haffa Chris sobre a vida e a obra do dramaturgo inglês, Willian Shakespeare.

Para o coordenador de Cultura, Francisco Di Mauro Junior, “temos muito a agradecer, foi uma semana de cultura de alto nível, de muita dedicação, desempenho, coragem e força de vontade. Conseguimos proporcionar momentos significativos para nossa cultura”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins