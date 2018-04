Na manhã desta quinta-feira (05), o Coronel, Renato Vaz, Comandante do 37º Batalhão de Infantaria Leve de Lins, reuniu autoridades e amigos da imprensa para anunciar a adesão do Programa Forças no Esporte (PROFESP) em Lins.

O vice-prefeito, Carlinhos Daher, esteve presente representando o Prefeito de Lins, Edgar de Souza. Também participaram da apresentação a Secretária de Educação do município, Denise Jorge Magnoler, a Secretária de Assistência Social, Rita de Freitas, a Secretária de Saúde, Claudia Nunes, o Secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, amigos da imprensa e demais autoridades.

Renato Vaz destacou que o objetivo do PROFESP é democratizar o acesso ao esporte e à cultura para promover o desenvolvimento social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Carlinhos Daher, falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo PROFESP. “Com certeza, estaremos salvando muitas crianças do crime. Entendemos que as crianças precisam de disciplina e carinho e, no Programa, elas terão acesso a esses valores”, disse. O vice-prefeito parabenizou o Coronel Renato Vaz pela iniciativa da adesão ao Programa e deixou a Prefeitura de Lins a disposição.

“Quando falamos de esporte falamos de valores e cidadania. A essência desse projeto é muito bacana. O esporte e os valores repassados pelos militares vêm de encontro com tudo que esperamos da educação de nossas crianças. Essa parceria será incrível porque compreende o esporte como formador de cidadãos. Que esse projeto venha a fortalecer ainda mais a formação de nossas crianças”, afirmou Denise Jorge Magnoler.

PROFESP

O PROFESP é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelos Ministérios do Esporte e da Defesa, com apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

No PROFESP, as crianças vão para as organizações militares, no horário contrário ao escolar, participam de práticas: esportivas (cada unidade tem ao menos três modalidades); culturais; e reforço escolar. São crianças de escolas públicas, de áreas carentes e com maior vulnerabilidade social.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lins