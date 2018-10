A Prefeitura de Lins por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade – SAMAS – informa a chegada da 2ª etapa de vacinação de brucelose do ano de 2018, voltada para pequenos produtores de bovino de leite.

A vacinação contra a brucelose é realizada uma única vez na vida das fêmeas, quando as mesmas estão entre 03 e 08 meses de vida.

O objetivo da vacinação é diminuir a incidência dessa zoonose, que, nos animais pode causar aborto, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, repetição de cio e descargas uterinas com grande eliminação da bactéria, além de inflamação nos testículos nos machos, causando prejuízos econômicos aos criadores.

A brucelose pode ser transmitida aos humanos pelo consumo de leite não pasteurizado, produtos lácteos contaminados e carne mal passada ou crua. A doença também pode ser transmitida pelo contato direto ou indireto com animais infectados e por via respiratória, com a inalação de bactérias em ambientes contaminados.

A vacinação ocorrerá a partir do dia 22 de outubro até o dia 30 de novembro. Os interessados em agendar o dia para vacinar o seu rebanho, entre em contato com a veterinária Andréia Martins Favarin, através do telefone (14) 3532-4318.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins