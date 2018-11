No último sábado (10), foi realizado o “21º Torneio Incentivo de Judô Unilins”, organizado pela Associação Morimoto de Lins em parceria com Prefeitura de Lins, por meio da SEMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – e Unilins – Centro Universitário de Lins -, com o apoio da Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Urbanismo.

Participaram do torneio 449 atletas com idade a partir dos 04 anos, representando 27 equipes de 25 cidades, dentre elas, Lins, Adamantina/SP, Araçatuba/SP, Bastos/SP, Catanduva/SP, Garça/SP, Guararapes/SP, Jaú/SP, Junqueirópolis/SP, Lucélia/SP, Marília/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Penápolis/SP, Pompéia/SP, Presidente Prudente/SP, Presidente Venceslau/SP, Quintana/SP, Ribeirão Preto/SP, Rubiácea/SP, São Carlos/SP, São José do Rio Preto/SP, Tupã/SP, Valparaíso/SP, Três Lagoas/MS e Toledo/PR.

Para abrilhantar a abertura do torneio, a Banda do 37º Batalhão de Infantaria Leve de Lins realizou apresentação sob a regência do Sargento Rogério Ferreira.

Estiveram presentes no evento, o vice-prefeito, Carlinhos Daher, que no ato, representou o Prefeito, Edgar de Souza, o Presidente da Câmara Municipal de Lins, Rogério Barros, os vereadores, Marcelo Moreira e Macalé, o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, o reitor da Unilins, José Aparecido Queiroz, o vice-reitor da Unilins, Breno Ortega Fernandes, a Presidente da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, Maria Emilce Pastorello, a coordenadora de Esportes da Unilins, Penha Izar dos Santos Marrera, o delegado Regional Noroeste da Federação Paulista de Judô, Wilmar Terumiti Shiraga, Teruo Nakamura e Kanefumi Ura e o vice-presidente da Federação sul-mato-grossense de Judô o professor Kodansha Ovídio Duarte.

A equipe Semel Lins/ Associação Morimoto participou com 92 judocas orientados pelos professores Ailton Calado, Bruno Mariano e Henrique Carvalho. 40 judocas linenses disputaram lugar ao pódio nas competições de classes de idade e categorias de peso, onde foram conquistadas 30 medalhas, sendo 10 de ouro, 07 de prata e 13 de bronze.

Os 52 judocas restantes, participaram da categoria festival, onde o objetivo é a participação para o melhor aprendizado, já que todos ganharão medalhas igualmente.

As sete equipes melhores classificadas que receberam troféus correspondentes foram: 1º – Associação De Judô Araçatuba com 106 pontos;

2º – Semel Lins / Ass. Morimoto com 89 pontos;

3º – Associação De Judô Kassada De Marília com 73 pontos;

4º – Associação Cultural, Esportiva E Recreativa De Tupã com 68 pontos;

5º – Academia Águias Do Judô De Lins com 42 pontos;

6º – Associação Cultural E Esportiva De Pompéia com 41 pontos;

7º – Associação Venceslauense De Judô Kenshin De Presidente Venceslau com 33 pontos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins