No último domingo (19), foi realizado no Campo de Baseball o 1º Torneio de Betia de Lins. Com o objetivo de resgatar uma das brincadeiras mais tradicionais da infância, o evento reuniu cerca de 26 duplas participantes, que foram divididas em três categorias: livre, feminina e máster (a cima de 30 anos).

O torneio contou com o apoio da Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que ofereceu total apoio aos organizadores Richard Barra e Maicon Bueno. Todas as categorias contaram com premiação até o terceiro colocado, onde os campeões do master e categoria livre, além do troféu levaram para casa a quantia de R$ 100,00. Os vice-campeões levaram troféu e R$ 50,00 e os terceiros colocados ganharam medalha e R$30,00.

A competição que arrecadou cerca de 20 litros de leite, para serem doados a Creche São José, premiou ainda o destaque do Torneio, que foi o competidor Baiano e o participante mais novo, Richard Junior.

Confira a classificação:

Feminino

Dupla campeã

Dani e Ana Paula

Vice-campeã

Juliana e Isis

Master

Dupla campeã

Luís Claudio e Marcos

Vice-campeão

Thiago Frizzi e Lucão

Terceiro colocado

Joeder e Danilo

Categoria livre

Dupla campeã

Elias e Igor

Vice-campeões

Thiago e Du

Terceiro colocado

Will e Weverton