No último domingo (30), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou o Circuito Oeste Paulista de Futevôlei 2017 – 1ª Etapa. O evento esportivo que aconteceu no Ginásio de Esportes e contou com a presença dos atletas Juninho Santos e Botta – Paraguai, ainda distribuiu R$ 1.800 em prêmios.

Na oportunidade o secretário de Esportes, Luiz Henrique Ramos da Silva, esteve presente prestigiando o Circuito. “Só tenho a parabenizar esta realização e agradecer a todos os envolvidos neste evento”, destacou. Confira os resultados da competição:

Open

1º – Ivan e Corujinha (Prudente/Guairá)

2º – Juninho Saldanha e Célio (Santos)

3º – Pezão e Penna (Teodoro Sampaio/Prudente)

Master

1º – Álvaro Dalua e Hiago (Lins/Guairá)

2º – Koema e Joel (Pereira Barreto)

3º – Botta e Gilmar (Paraguai/Tupã)

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação