Na madrugada de terça feira (20) os policiais militares de Promissão, em patrulhamento pela av Esplanada x Rua Tiradentes local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, depararam com um adolescente em um terreno baldio procurando algo com a lanterna do celular, abordado e localizado em seu bolso uma nota de vinte reais, e próximo onde ele estava, debaixo de um pedaço de telha foi localizado um pedaço de saco plástico de cor branca contendo 18 eppendorf de cocaina. Diante dos fatos conduzidos ao Del Pol de promissão onde foi feito a apreensão do menor por ato infracional/ Tráfico de entorpecentes.



Fonte: 44ª Bpmi Pmesp